Ministerul Educatiei a rezolvat cu promovabilitatea la Bac. Le-a revocat titlul de colegii tehnice si le-a transformat in licee

Odiseea denumirii Liceului Energetic Constanța

Zilele acestea, am primit pe adresa redacției următorul comunicat: „Începând cu anul şcolar 2018-2019, Colegiul Tehnic de Marină «Al. I. Cuza» Constanţa, conform OMEN 5096/14.09.2018, şi-a schimbat denumirea, provizoriu, în Liceul Tehnologic «Al. I. Cuza» Constanţa. În urma OM 6564/2011 şi HCL Constanţa 55/2018, i s-a atribuit prezentei instituţii de învăţământ denumirea finală de LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA”.Chiar dacă suntem în cel de-al doilea semestru, vestea că toate colegiile tehnice din Constanța și-au „pierdut” denumirea, devenind licee tehnologice, abia acum iese la iveală, cu siguranță pe fondul eforturilor pe care le-a presupus această modificare.Ieri, prof.directorul Liceului Tehnologic „Pontica”, declara pentru ZIUA de Constanța că această măsură a condus la cheltuieli importante în bugetul și așa mic al unității de învățământ pe care o conduce, pentru că a necesitat schimbarea siglei, a ștampilei și a tot ceea ce înseamnă vizibilitate. „Și toată această tevatură din cauza faptului că nu avem promovabilitatea la Bacalaureat peste media pe țară. Dar când vreodată aceste colegii tehnice au atins acest prag?”.Într-un articol ce urmează să apară în revista Liceului Energetic, prof., director, explică ce a stat la baza acestei decizii: „Un nou ordin al ministerului de resort stabilește însă că, acele criterii după care s-au născut toate colegiile tehnice din țară nu mai sunt valabile și introduce un criteriu cel puțin discriminatoriu, cel referitor la promovabilitatea la examenul de bacalaureat, care trebuia să fie peste media pe țară (!!!). În contextul în care, însă, rezultatele la bacalaureat la liceele cu profil tehnic erau mult sub valoarea celor teoretice, niciun colegiu tehnic din țară nu s-a putut ridica la valoarea medie a unui Colegiu național (precum «Mircea cel Bătrân», «Mihai Eminescu» etc) sau licee teoretice (precum «Ovidius», «Traian» și altele).În aceste condiții, ordinul impunând ca la fiecare 5 ani să se facă o reevaluare a colegiilor, tehnice și naționale, inspectoratele școlare din țară fac recomandări de revocare a termenului de colegiu tehnic a tuturor unităților școlare de acest tip. Unele inspectorate mai degrabă (vreo cinci la număr), altele mai pe îndelete. De aceste evaluări «scapă» colegiile comerciale/economice, unde media de admitere este mare în toată țara, similar cu cea de la liceele teoretice, deci și promovabilitatea la bacalaureat este corespunzătoare.Dacă pot accepta (nu și înțelege!) nemulțumirea unora privind existența în sistemul românesc de învățământ a colegiilor tehnice, în condițiile în care acest termen nu este echivalent cu cel din SUA sau din țările europene, nu pot înțelege logica prin care, odată cu revocarea titlului de colegiu tehnic pentru unitatea școlară Colegiul Tehnic Energetic Constanța, acestuia i se revocă și identitatea! Pentru că noua denumire atribuită prin ordin de ministru (eronat, spun eu!) școlii noastre este de Liceul tehnologic din Constanța. Și asta în condițiile în care la nivelul județului nostru există cel puțin 12 licee tehnologice! Dar numai unul este LICEUL TEHNOLOGIC DIN CONSTANȚA! Și, în plus, modificarea survenea în timpul anului școlar (început din octombrie), contrar legii învățământului!Această nouă denumire a stârnit în rândul profesorilor, părinților și elevilor școlii noastre, dar și în rândul colaboratorilor – de la Trezoreria Municipiului Constanța, ANAF, bănci, până la partenerii de practică și furnizorii de utilități, tot felul de reacții, de la mânie, stupoare, zâmbete (sau chiar râs de-a binelea!), indignare. E drept, au fost câțiva, puțini, e adevărat, care s-au bucurat – mai pe față, mai «pe sub mustață» - de această eroare a ministerului. Dar asta doar dintre cei câțiva rivali ai școlii.Neavând sprijinul inspectoratului școlar, am întreprins singuri demersuri la minister și la Consiliul local al Municipiului Constanța. Și când spun «demersuri» mă refer la drumuri și hârtii nenumărate, la conversații telefonice fără sfârșit, în speranța de a mi se explica logica dispariției cuvântului care dădea identitate școlii noastre, respectiv ENERGETIC, din noua denumire atribuită.Aceste eforturi au fost încununate de succes, din fericire, după 3 luni, prin apariția unui nou ordin de ministru care permitea liceelor tehnice cu un anumit specific, să-și păstreze identitatea în denumire. Așa cum se întâmplase cu ceva ani în urmă, la transformarea grupurilor școlare în licee tehnologice.Astfel, cu sprijinul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local și al tuturor consilierilor, de la începutul lui 2019 (deci tot în timpul anului școlar!), ne numim LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA”.Cel mai probabil, sesiune de anul acesta a Bacalaureatului nu va mai ajunge atât de... dezastruoasă dacă tot s-au revocat denumirile. Asta în loc să se treacă la mult promisul Bacalaureat diferențiat. Sau poate s-or fi gândit că astfel îi ambiționează pe elevi să fie mai... silitori, de dragul unei denumiri?