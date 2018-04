Ministerul Educatiei il contrazice pe rectorul Universitatii Bucuresti: Realocarea locurilor bugetate este legala intre programele de studii ale unei facultati

Ministerul Educaţiei spune că, în baza autonomiei universitare, realocarea locurilor bugetate este legală între programele de studii ale unei facultăţi sau între facultăţi, indiferent de momentul la care locurile bugetate se disponibilizează. Precizările au fost făcute după ce rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru, care a răspuns marţi acuzaţiilor ministrului Educaţiei cu privire la faptul că instituţia ar avea peste 900 de locuri bugetate care nu sunt realocate, a afirmat că Universitatea nu are dreptul legal să redistribuie locurile rămase libere prin retragerea sau exmatricularea studenţilor în timpul anului universitar.

"În baza autonomiei universitare, realocarea locurilor bugetate este legală între programele de studii ale unei facultăţi sau între facultăţi, indiferent de momentul la care locurile bugetate se disponibilizează. Decizia redistribuirii locurilor finanţate de stat se poate lua prin modificarea hotărârii iniţiale de repartizare a locurilor bugetate în cadrul Senatului Universităţii, în baza unei metodologii/proceduri/decizii interne, aşa cum reiese din prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 205, alin.(9), potrivit căruia statutul de student cu taxă se modifică în condiţiile stabilite de senatul universitar", a transmis, marţi seară, Ministerul Educaţiei.

Rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru, a răspuns marţi acuzaţiilor ministrului Educaţiei cu privire la faptul că instituţia ar avea peste 900 de locuri bugetate care nu sunt realocate, spunând că Universitatea nu are dreptul legal să redistribuie locurile rămase libere prin retragerea sau exmatricularea studenţilor în timpul anului universitar. Mircea Dumitru a adăugat că UB a fost "certată în public” pentru că a respectat legea.

"Această manipulare a studenţilor şi a opiniei publice este absolut iresponsabilă. Universitatea din Bucureşti a fost acum criticată public pentru faptul că respectă cadrul legal în domeniul Educaţiei, adică şi Legea educaţiei şi metodologia admiterii şi a înmatriculării studenţilor. (...) Am fost certaţi ieri (luni, n.r.) în public, admonestaţi şi criticaţi pentru faptul că am respectat legea. Legea este cea care ne cere ca la 1 octombrie să înmatriculăm studenţii. Deci dacă un student decide să plece de la un program sau este exmatriculat, se pierde complet locul acelui student şi nu poate fi redistribuit la alte programe, în cadrul aceleiaşi universităţi”, a declarat marţi rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru.

El a explicat că în timpul anului unviersitar nu pot fi redistribuite locurile care rămân libere, pentru că nu este legal. De asemenea, a spus rectorul UB, înmatricularea studenţilor se face pe programe de studiu, iar banii care sunt alocaţi de la buget sunt bani alocaţi pentru un student, nu pentru toţi studenţii care intră în anul respectiv la studii la universitate.

"Deci, ideea aceasta că noi am returnat 900 de locuri pentru că nu am fost capabili să le redistribuim în timpul anului universitar este o invitaţie din partea domnului ministru la a încălca legea”, a mai spus Mircea Dumitru.

Răspunsul rectorului UB vine după ce ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a spus luni că Universitatea din Bucureşti are peste 900 de locuri bugetate neutilizate, deşi are suficienţi studenţi pe locurile de la taxă care ar putea beneficia de ele. Ministrul a afirmat că acest lucru este urmarea unui management defectuos, care nu este preocupat să ocupe imediat locul bugetat eliberat în urma exmatriculării sau abandonului şcolar. De asemenea, a susţinut Popa, atât Universitatea din Bucureşti, cât şi celelalte din Consorţiul Universitaria aflate în aceeaşi situaţie nu încasează bani de la buget pentru aceste locuri, ci doar le ţin blocate, primind de la studenţii intraţi pe locurile la taxă mai puţini bani decât ar primi de la minister. De cealaltă parte, studenţii se declară surprinşi de datele oferite de ministru în cadrul întâlnirii şi spun că vor lua cu siguranţă o poziţie pe acest subiect.

"În conformitate cu datele oficiale prezentate sub semnătură de Universitatea din Bucureşti, am observat o discrepanţă majoră între numărul de studenţi înmatriculaţi şi numărul de locuri bugetate alocate în ultimii trei ani. Peste 900 de locuri bugetate nu sunt utilizate de către UB, deşi are suficient de mulţi studenţi cu taxă care le-ar putea utiliza. Aceste locuri au fost disponibilizate în urma abandonului şcolar, exmatriculării, ele sunt însumate din toţi cei trei ani, cele mai multe din anul trei. Totuşi, trebuie să remarcăm că lipsa unor proceduri interne în favoarea studentului face să avem situaţia în care peste 900 de studenţi cu taxă să nu ocupe locurile bugetate alocate”, a declarat ministrul Educaţiei.

Valentin Popa a precizat că va discuta cu Direcţia juridic din minister pentru a găsi cadrul legal de a redistribui locurile bugetate neutilizate.