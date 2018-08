Ministerul Educatiei ofera burse de 2.000 lei elevilor! Ce conditii trebuie indeplinite

Bani de liceu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul educatiei, Valentin Popa, a anuntat cã elevii din medii defavorizate, mai precis care au cel mult 600 de lei venit pe membru de familie, vor beneficia din toamnã de o bursã in valoare de 2.000 de lei pe semestru. Ar fi un ajutor binevenit pentru copiii din Vaslui, judet in care abandonul scolar are in continuare un nivel ridicat, cauza principala fiind situatia financiarã precarã, pãrintii neavand posibilitatea de a-i tine pe cei mici la scoalã. O altã mãsurã anuntatã se referã la bursa „Bani de liceu”, care va creste de la 180 la 250 de lei, iar plafonul de la 150 la 500 de lei pe membru de familie. ...