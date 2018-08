Ministerul Justitiei cauta in continuare un sef pentru DNA. Astazi a inceput procedura de selectie

Ministerul Justitiei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Justitiei incepe, luni, o noua selectie pentru propunerea de numire in functia vacanta de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit MJ, noua procedura se va desfasura in perioada 6 august - 6 septembrie. “Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 6 august - 6 septembrie, la sediul sau din Bucuresti, strada Apolodor, numarul 17, sectorul 5, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie”, se precizeaza in anuntul publicat pe pagina de internet a ministerului. Potrivit calendarului, candidatii pot depune cereri de inscriere pentru functia de conducere vacanta pana l ...