Ministerul Justitiei: Tudorel Toader a discutat cu Vera Jourova despre evolutiile sistemului judiciar din Romania

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Tudorel Toader a discutat marti cu Vera Jourova, comisar european pentru justitie, despre evolutiile sistemului judiciar din Romania si prioritatile pentru domeniul justitiei in contextul viitoarei Presedintii a Consiliului Uniunii Europene, informeaza MJ. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei transmis AGERPRES marti, ministrul Justitiei, Tudorel Toader a avut o intalnire de lucru cu Vera Jourova, comisar european pentru justitie, protectia consumatorilor si egalitate de gen, la intalnire participand o delegatie tehnica a Ministerului Justitiei, una a Comisiei Europene si alta a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. "Subiectele abordate in cadrul intalnirii au vizat a ...