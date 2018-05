Ministerul Mediului: Planul integrat de calitate a aerului pentru Bucuresti va putea fi aprobat pana la sfarsitul lunii iulie

Planul integrat de calitate a aerului pentru Bucureşti va putea fi aprobat până la sfârşitul lunii iulie, în condiţiile în care autorităţile locale din Capitală au reuşit să finalizeze documentul în termenul anunţat, se arată într-un comunicat al Ministerului Mediului remis joi AGERPRES. Documentul de la Mediu vine la câteva ore după ce Comisia Europeană a anunţat că a decis joi să trimită România, Franţa, Germania, Ungaria, Italia şi Marea Britanie în faţa Curţii de Justiţie a UE (CJUE) pentru nerespectarea valorilor-limită convenite pentru calitatea aerului şi pentru neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depăşire a acestor valori. "În cazul ţării noastre, este vorba despre procedura de infringement pentru depăşirea valorilor limită pentru indicatorul particule în suspensie - PM10, în aglomerarea urbană Bucureşti, declanşată în anul 2009. În ceea ce priveşte aglomerarea urbană Bucureşti, autoritatea publică locală a realizat, conform graficului convenit cu primarul general al Capitalei, toate demersurile necesare, reuşind să finalizeze Planul integrat de calitate a aerului în termenul anunţat, astfel încât acesta va putea fi aprobat până la sfârşitul lunii iulie, aşa cum şi-a asumat Primăria Generală a municipiului Bucureşti şi cum am informat Comisia Europeană", precizează Ministerul Mediului. În toate situaţiile de depăşire a valorilor-limită stabilite prin legislaţia UE privind calitatea aerului, statele membre trebuie să adopte planuri privind calitatea aerului înconjurător şi să se asigure că aceste planuri stabilesc măsuri corespunzătoare în aşa fel încât perioada de depăşire să fie cât mai scurtă posibil. Potrivit comunicatului de la Mediu, ministrul de resort, Graţiela Gavrilescu, s-a întâlnit cu primarii celor trei aglomerări urbane pentru care CE declanşase procedurile de infringement (Braşov, Iaşi şi Bucureşti, n.r.) , în vederea urgentării adoptării planurilor privind calitatea aerului, precum şi cu autorităţi locale şi poluatori din alte aglomerări şi a avut trei întrevederi pe această temă cu comisarul european Karmenu Vella. De asemenea, Ministerul Mediului reaminteşte că, în vederea reducerii impactului traficului rutier asupra calităţii aerului, a continuat Programele Rabla şi Rabla Plus, alocând sume consistente, în special pentru Rabla Plus, urmând a promova, în acelaşi scop, şi alte programe (autovehicule electrice pentru transport în comun şi de facilitare a transferului unui segment al transportului de marfă de pe şosele pe calea ferată etc.) "De altfel, Ministerul Mediului a comunicat permanent cu reprezentanţii Comisiei Europene şi a informat asupra tuturor demersurilor întreprinse, împreună cu autorităţile responsabile, pentru a soluţiona toate cauzele de infringement, implicarea reprezentanţilor Primăriei Municipiului Bucureşti şi colaborarea specialiştilor ministerului cu aceştia fiind exemplare. Deşi procedura de deferire a fost declanşată de către Comisia Europeană, avem convingerea că, odată cu aprobarea, la termenul asumat, a Planului integrat de calitate a aerului de către Consiliul General al Capitalei şi punerea sa imediată în aplicare, România va avea câştig de cauză", subliniază documentul autorităţilor de mediu. Potrivit Comisiei Europene, în aglomerarea Bucureşti valorile-limită zilnice au fost depăşite în mod persistent încă de la momentul în care dreptul Uniunii a devenit aplicabil României, iar în 2016 acestea au fost depăşite pentru o perioadă de 38 de zile. La sfârşitul lunii februarie din acest an, ministrul Gavrilescu anunţa, în cadrul unei declaraţii de presă comune organizate alături de comisarul european pentru mediu Karmenu Vella, că Bucureştiul va avea un Plan Integrat de Calitate a Aerului aprobat cel mai târziu în luna mai a acestui an. "Am prezentat situaţia celor trei municipii din România, respectiv Bucureşti, Iaşi şi Braşov. I-am spus domnului comisar că, în urma discuţiilor avute la Bruxelles, au avut loc întâlniri cu reprezentanţii celor trei autorităţi locale. Situaţia la zi este că Planul Integrat de Calitate a Aerului Bucureştiului tocmai a intrat pe calea cea bună, în sensul că este în dezbatere publică şi că undeva la sfârşitul lunii mai va fi aprobat de către Consiliu şi toate măsurile care sunt incluse în acest plan sunt foarte bine gândite, astfel încât să nu mai avem niciun fel de probleme cu acest emisii de PM10. În acelaşi timp, am prezentat şi stadiile de implementare a Planului de măsuri pe calitatea aerului pentru Municipiile Braşov şi Iaşi, respectiv termenele pe care autorităţile locale şi le-au asumat. L-am informat pe domnul comisar că imediat după ce aceste planuri vor fi aprobate prin Hotărâri de consilii imediat vom notifica Comisia Europeană, astfel încât să putem să ne ţinem de punctajul pe care l-a făcut împreună şi de acord cu domnul comisar Vella", a susţinut Gavrilescu în 22 februarie. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)