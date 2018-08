Ministerul Muncii: 19.070 cetateni romani au plecat la munca in strainatate in primul semestru

Agenţii de plasare forţă de muncă au mediat şi plasat în străinătate, în semestrul I din 2018, 19.070 de cetăţeni români, în Germania, Olanda, Austria, Spania, Anglia cu precădere, potrivit datelor pe care le centralizează Inspecţia Muncii. Totodată, numărul lucrătorilor români care au obţinut contracte de muncă în străinătate, prin intermediul reţelei EURES, a fost, în primul semestru al acestui an, de 282 persoane, conform datelor remise, la solicitarea AGERPRES, de Ministerul Muncii. În perioada menţionată, în Spania au plecat cu contract de muncă 88 de lucrători români, în Danemarca - 58, în Portugalia- 49, Marea Britanie - 46, Olanda - 17, Germania - 10, Finlanda - 6, Belgia - 4 şi Slovacia, Malta, Ungaria şi Franţa câte un lucrător român. "În plus, este posibil ca şi alte locuri de muncă vacante promovate pe portalul EURES să fi fost ocupate de cetăţeni români în urma promovării ANOFM, însă aceştia nu au obligaţia de a comunica agenţiilor judeţene că au încheiat un contract individual de muncă. EURES este o reţea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile de ocupare a forţei de muncă din Statele Membre ale Spaţiului Economic European (ţările UE plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi alte organizaţii partenere implicate pe piaţa muncii (sindicate, patronate, firme private de plasare). Reţeaua are ca obiective facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în spaţiul european, asigurarea transparenţei locurilor de muncă vacante la nivel european şi, implicit, creşterea gradului de ocupare a cetăţenilor", precizează reprezentanţii MMJS. ANOFM a creat, încă din anul 2007, un portal naţional EURES, ca instrument de informare cu privire la locurile de muncă vacante primite de la angajatorii europeni, datele de contact ale consilierilor EURES şi alte informaţii utile. Reţeaua EURES România promovează toate ofertele de locuri de muncă de la angajatorii europeni prin publicarea acestora pe portalul naţional EURES, prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi prin mass-media. În plus, cetăţenii români îşi pot găsi slujbe în statele membre UE şi non UE şi cu ajutorul agenţilor de plasare forţă de muncă, care desfăşoară activităţi de mediere a angajării în străinătate în conformitate cu prevederile Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ori al agenţiilor de muncă temporară. "Totuşi, la estimarea numărului cetăţenilor români care lucrează în străinătate, trebuie avut în vedere şi faptul că statutul de membru al Uniunii Europene oferă cetăţenilor români posibilitatea de a se angaja pe piaţa muncii din celelalte state membre, în baza principiului preferinţei comunitare. Libera circulaţie şi dreptul de a munci în interiorul UE sunt drepturi de bază ale cetăţenilor europeni, stabilite prin Tratatele constitutive ale Uniunii Europene. Mai mult, dimensiunea exactă a fluxurilor de mobilitate către UE este dificil de determinat, pentru că graniţele dintre statele membre sunt larg deschise, nefiind obligatorie înregistrarea, la ieşirea sau intrarea pe teritoriul României, a persoanelor ce deţin cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene", menţionează reprezentanţii Ministerului Muncii. Conform datelor publicate de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în publicaţia "International Migration Outlook 2017", la mijlocul anului 2015, peste 3,5 milioane de cetăţeni români trăiau în afara teritoriului României, în Germania, Spania, Austria, Franţa, Italia, Olanda, Malta, San Marino, Suedia, Danemarca, Finlanda, Estonia, Ungaria, Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii, Grecia şi Cipru. AGERPRES/(AS-autor: Nicoleta Gherasi, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea)