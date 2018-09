Ministerul Sanatatii, despre pasagerul suspect de febra tifoda: Este negativat, neexistand riscul de transmitere a acestei afectiuni

Pasagerul de la bordul aeronavei este negativat, neexistând riscul de transmitere a acestei afecţiuni, se arată într-o informare de presă a Ministerului Sănătăţii. "În urma unui apel primit la 112 în cursul acestei seri, a fost anunţat că un pasager aflat la bordul unei aeronave care urma să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti prezintă simptome de febră tifoidă. Sub coordonarea directă a ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, şi a dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, care s-au deplasat la aeroport, echipa Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov a demarat procedurile care se impun în astfel de situaţii. Din echipa prezentă la aeroport a făcut parte şi Ion Iordănescu, secretar de stat la ministerul Transporturilor. În urma acestor proceduri s-a constatat că pasagerul suferise de febră tifoidă cu o lună în urmă şi este negativat, neexistând riscul de transmitere a acestei afecţiuni. Pasagerul, care acuza o stare de slăbiciune, a fost extras din aeronavă şi transportat cu o ambulanţă la Spitalul Victor Babeş în Capitală pentru stabilizare", se arată în informare. Potrivit sursei citate, ceilalţi pasageri au coborât din aeronavă în condiţii de siguranţă şi nu există risc de contaminare. Medicii au precizat că febra tifoidă se transmite doar pe cale digestivă, nu şi aeriană. "Am vrut să mă asigur că sunt respectate cu stricteţe toate procedurile care se impun în astfel de situaţii şi pot să spun acum că, împreună cu reprezentanţii aeroportului, lucrurile s-au desfăşurat foarte corect. Nu a fost o situaţie gravă, dar am certitudinea că dacă lucrurile vor sta altfel, ne vom descurca", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, potrivit informării de presă. O aeronavă Turkish Airlines care a aterizat pe Aeroportul "Henri Coandă" din Bucureşti a fost izolată la sol marţi seară din cauza unui pasager care prezenta simptome de febră tifoidă, au declarat pentru AGERPRES reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. "Este vorba despre o aeronavă Turkish Airlines care are la bord un pasager cu simptome de febră tifoidă. Aeronava a fost izolată. Cazul a fost preluat de Direcţia de Sănătate Publică. Aeronava a aterizat la ora 19,45 şi venea de la Istanbul", a precizat sursa citată. Pasagerii au fost debarcaţi în jurul orei 21,50. Aeronava venea de la Istanbul spre Bucureşti şi avea 194 de pasageri la bord. AGERPRES/(AS, A-autori: Roberto Stan, Oana Tilică, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)