Ministerul Sanatatii: Numarul locurilor la rezidentiat s-ar putea majora

Numarul locurilor la rezidentiat s-ar putea majora cu 300, de la 5.415 la 5.715. Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica, pe site-ul institutiei, un proiect care prevede majorarea numarului de locuri la rezidentiat. "La concursul de rezidentiat desfasurat in anul 2018 au existat un numar semnificativ de candidati care au obtinut aceeasi nota, respectiv acelasi punctaj minim de promovare. Avand in vedere necesitatea asigurarii unui tratament echitabil si nediscriminatoriu tuturor candidatilor declarati admisi, dar care s-au clasat in afara numarului de locuri/posturi publicat la concurs, se impune initierea demersurilor necesare astfel incat si acesti candidati sa beneficieze de ...