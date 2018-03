Ministerul Sanatatii: "Producatorii dau asigurari ca vor redirectiona spre Romania, de pe pietele europene, cantitati de imunoglobulina"

Ministerul Sanatatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari reprezentantilor Ministerului Sanatatii ca vor incepe, din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalte piete europene a unor cantitati de medicament necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor autoimune, informeaza MS intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Sursa citata precizeaza ca echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s-a intalnit miercuri cu cele cinci mari companii producatoare de imunoglobulina umana, reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. In cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand din ace ...