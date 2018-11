Ministerul Sanatatii: "Romania va incheia protocoale cu centrele de mari arsi din Europa pentru a evita birocratia. Sunt bani pentru tratamentul in strainatate"

Ministerul Sanatatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Sanatatii anunta ca va incheia protocoale cu centrele de mari arsi din Europa pentru a evita problemele birocratice in cazul transferurilor pacientilor cu arsuri grave in strainatate, decizia fiind luata dupa ce saptamana trecuta tanarul ars in urma unei explozii produse intr-un bloc din Piatra Neamt a fost transferat cu dificultate la o clinica din Belgia, din cauza procedurilor greoaie. Ministerul sustine ca Romania are bani pentru tratamente in strainatate pentru mari arsi si ca toate platile catre furnizorii straini de servicii medicale sunt onorate in termenul legal. Ministerul Sanatatii spune intr-un comunicat de presa ca a contactat conducerea Spitalului Militar din Belgia, urma ...