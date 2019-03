Ministerul Transporturilor vrea sa concureze cu firmele private pentru construirea autostrazilor

Razvan Cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vrea sa construiasca autostrazi de la zero prin intermediul companiei pe care o detine, Antrepriza de Constructii, care va participa la licitatii alaturi de celelalte companii interesate si care nu va fi in niciun fel favorizata, a declarat ministrul Transporturilor Razvan Cuc, informeaza Agerpres. "Domnul Neaga (Narcis Neaga, directorul general al CNAIR - n.r.) a venit cu ideea inca mai demult sa avem aceasta companie. Noi am fost cu totul de acord, pentru ca, ati vazut, avem antreprenori nesiguri, care nu-si fac treaba, si nu putem ramane captivi acestor antreprenori care nu se mobilizeaza si trebuie sa intram noi sa le aratam cum ...