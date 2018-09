Ministerul Turismului: Voucherele de vacanta se vor acorda si anul viitor; acestea au reprezentat o gura de oxigen pentru turismul romanesc

Oficial de la Ministerul Turismului. Voucherele de vacanta vor fi acordate si in 2019 Ministerul Turismului anunță că una dintre cele mai importante măsuri ale Guvernului României va fi menținută și în 2019. Astfel, fiecare român, care lucrează în sistemul de stat, va beneficia și anul viitor de vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei. Efectele ben ...

Accident mortal pe DN7. Un motociclist a murit pe loc dupa ce a intrat intr-un autoturism. Traficul a fost blocat Un grav accident rutier a avut loc în această după amiază pe DN 7, unde un motociclist a murit după ce motocicleta pe care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic, circulaţia rutieră a fost întreruptă pe DN 7 Deva - Săcămaş, la kilomet ...

Banksy a expus la British Museum o piatra falsa preistorica pe care a desenat un carucior de supermarket Artistul stradal Bansky a "expus", în 2005, la British Museum, fără ca cineva să-şi dea seama, o creaţie sub forma unei pietre false preistorice, înfăţişând un om al cavernelor care împinge un cărucior de supermarket. După 13 ani, British Museum a decis să o expună din nou în cadrul unei expoziţii t ...

Tariceanu, desființat: "Baiatul de mingi al lui Ponta și Dragnea" Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat despre Călin Popescu Tăriceanu că acesta s-a manifestat ca un ”taliban PSD-ist din 2014” și că este "băiatul de mingi al lui Victor Ponta şi al lui Liviu Dragnea" Citește mai departe...

Roger Federer a realizat punctul turneului la US Open (Video) Sub privirile inmarmurite ale lui Nick Kyrgios, adversarul sau in 16-imile de finala de la US Open, elvetianul Roger Federer si-a dat inca o data dovada valorii sale incontestabile.

Loto. Rezultate, duminica 2 septembrie Loto rezultate. Prima extragere Loto din această toamnă are loc duminică, 2 septembrie, iar reporturile sunt importante. Citește mai departe...

Chiara Ferragni, cea mai bogata bloggerita, s-a casatorit! A facut furori cu cele doua rochii de mireasa Nunta anului în Italia! Cea mai bogată bloggeriţă din lume s-a căsătorit cu alesul inimii ei, cântărețul Italian, Fedez. Totul a avut loc într-un cadru de poveste, cei doi îndrăgostiți și-au jurat iubire veșnică în aer liber, într-o grădină. Sutele de invitaţi au ajuns la marele eveniment cu o cursă specială, iar printre petrecăreţi s-a […] The post Chiara Ferragni, cea mai bogată bloggeriţă, s-a căsătorit! A făcut furori cu cele două rochii de mireasă appeared first on Cancan.ro.

Fostul logodnic al Micai de la Abracadabra iubește din nou! Fabrice, in ipostaze tandre alaturi de noua iubita Michaela Niculescu sau Mica, așa cum i se mai spunea, s-a stins din viață la doar 31 de ani, în martie 2013 Nu a vrut sa le spuna nici parintilor ca e bolnava Tatăl Micăi a povestit celor de la Poveştiri Adevărate cum el nu a ştiut foarte multă vreme de starea copilei sale. El […] The post Fostul logodnic al Micăi de la Abracadabra iubește din nou! Fabrice, în ipostaze tandre alături de noua iubită appeared first on Cancan.ro.

Theresa May se confrunta cu un plan venit chiar din partidul sau: "Better Brexit" A fost enunţat un nou plan alternativ de Brexit tot de către un membru al partidului condus de Theresa May şi tot pe fondul nemulţumirilor generate de modul în care este negociat acordul pentru Brexit, relatează Bloomberg.