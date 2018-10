Ministru Agriculturii, cerinta catre toti romanii! Carnea de porc congelata trebuie dusa la analize

Carne porc congelata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a cerut romanilor, marti, sa duca la analiza carnea de porc congelata inainte de a o consuma. In cazul in care e confirma prezenta pestei porcine, ministrul a afirmat ca se urmareste procedura de confiscare si distrugere. "Toate produsele care sunt in congelator trebuie sa fie sub control sanitar-veterinar. Producatorul sa se duca de buna voie si sa spuna: 'Am taiat porcul. Ia fa-mi o analiza la el! O fi bolnav, pot sa il mananc in continuare sau nu il pot manca?', ca sa oprim aceasta posibilitate, pentru ca exista aceasta posibilitate (de raspandi pesta porcina africana, n. r.). Trebuie sa transmitem oamenilor ce trebuie sa faca. (...) Poate n ...