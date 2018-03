Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu a semnat nerecunoasterea anexarii Crimeei

Teodor Melescanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a semnat, alaturi de omologii sai din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia si Ucraina, o declaratie in care reafirma sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si pozitia de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeei de catre Federatia Rusa. "In urma cu 4 ani, pe 18 martie 2014, Rusia a definitivat ocuparea ilegala a Crimeii, parte a teritoriului suveran al Ucrainei pe care Rusia il recunoscuse ca atare prin mai multe tratate internationale. Anexarea rusa a insemnat o serie de actiuni in aceeasi masura ilegale: de la dislocarea de trupe ruse de elita, in uniforme fara insemne oficiale, pana la organizarea sumara ...