Ministrul Agriculturii, Petre Daea, mesaj pentru Klaus Iohannis

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit in aceasta seara la Antena 3 despre pesta porcina, si a transmis un mesaj presedintelui Klaus Iohannis, dar si romanilor afectati de aceasta epidemie. "Le-as spune ce am facut, ce inseamna pesta porcina africana, le-as spune ca nu am stat niciun moment, ca nu am privit de la distanta, cu lejeritate, ba dimpotriva, as putea demonstra clar ce s-a facut in fiecare moment in data in care acest ministru al agriculturii, pe care il aveti astazi langa dvs. s-a asezat pe scaunul acesta de mare responsabilitate la nivelul tarii, zi de zi, pentru ca stiam, cunosteam ce inseamna acest virus", a spus Daea.