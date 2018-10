Ministrul Agriculturii, Petre Daea, recomandare esentiala pentru populatie: "Poate nu am fost suficient de intelesi"

Petre Daea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut marti un apel catre populatia care si-a taiat porcii si a pus carnea la congelator sa faca analiza acesteia inainte de a o consuma, pentru a nu raspandi pesta porcina africana, in conditiile in care virusul poate rezista prin congelare pana la cateva luni. "Toate produsele care sunt in congelator trebuie sa fie sub control sanitar-veterinar. Producatorul sa se duca de buna voie si sa spuna: 'Am taiat porcul. Ia fa-mi o analiza la el! O fi bolnav, pot sa il mananc in continuare sau nu il pot manca?', ca sa oprim aceasta posibilitate, pentru ca exista aceasta posibilitate (de raspandi pesta porcina africana - n. r.). Trebuie sa transmitem oamen ...