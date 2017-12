Ministrul Agriculturii, Petre Daea, vesti bune pentru romani: "Nu se scumpesc alimentele anul viitor"

Petre Daea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, astazi, ca preturile alimentelor nu se vor scumpi anul viitor, adaugand ca oamenii trebuie sa fie linistiti si sa aiba incredere ca lucrurile se indreapta intr-o directie buna. „Nu se scumpesc alimentele de anul viitor. Eu sunt tot sigur pe ceea ce vad si simt iar oamenii trebuie sa fie linistiti in aceasta perioada si sa aiba incredere ca lucrurile se indreapta in directia buna. Sunt foarte multumit pentru acest an si ma bucur ca romanii au hrana buna, sanatoasa, produse bune, facute de romani si cu mult suflet. Acum sa avem liniste in suflet, sa mancam tot ce avem, ca avem. Sa mancam bine, dar ponderat, sa nu facem abuzuri, pentru ca ne poate costa& ...