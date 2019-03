Ministrul Agriculturii: 'Trebuie sa avem o Politica Agricola Comuna convenabila pentru toti si valoroasa pentru fiecare'

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat luni, la Bruxelles, în cadrul reuniunii celui de-al doilea Consiliu UE - Agricultură şi Pescuit, prezidat de România de la preluarea Preşedinţiei, etapele parcurse în ceea ce priveşte noua Politică Agricolă Comună (PAC), care se va aplica din 2021, şi care trebuie să fie "convenabilă pentru toţi şi valoroasă pentru fiecare", potrivit agerpres.ro.

"Astăzi am venit în Consiliul de Miniştri din Agricultură cu o problemă extrem de importantă privind Politica Agricolă Comună. Ştim foarte bine că aceasta este pivotul activităţii noastre. Politica Agricolă Comună este de mare impact, este cerută şi aşteptată de către fermierii români şi de fermierii europeni. Într-un interes legitim faţă de ţară şi faţă de fermierii europeni am construit cu migală, cu multă atenţie, într-un raport de respect pe fiecare poziţie, paşii pe care i-am putut realiza până la aceasta dată, dovadă că ne-am prezentat cu un raport intermediar în cadrul Consiliului pe care l-am prezentat miniştrilor. A fost apreciată munca efectivă pe care am depus-o cu toţii aici, în aşa fel încât să avem o PAC convenabilă pentru toţi şi valoroasă pentru fiecare", a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la finalul reuniunii.

El a precizat că în prezent se construieşte acest mecanism pe care îl vom folosi din 2021 şi până în 2027 şi evident "toată energia noastră constructivă se va îndrepta spre această direcţie" .

În ceea ce priveşte tema legată de bioeconomie, şeful MADR a subliniat că ea a fost introdusă în spaţiul discuţiilor la nivelul Consiliului Uniunii Europene, pentru că este o temă importantă şi o prioritate pentru preşedinţia României la Consiliul UE.

"Pe această temă am proiectat o conferinţă în ţară, pe 4-5 aprilie, în Bucureşti, unde vor participa personalităţi din mediul academic, antreprenori şi fermieri, în aşa fel încât acest concept şi această acţiune viitoare să prindă contur. Bioeconomia este legată de tot ceea ce ne înconjoară şi de aceea trebuie să o păstrăm într-un echilibru şi economic şi biologic", a adăugat Daea.

Ministrul Agriculturii a reamintit că România a închis nouă dosare pe agricultură şi pescuit, deşi propunerile iniţiale vizau închiderea a numai 4 dosare în aceste sectoare.

"Echipa de aici şi de la Ministerul Agriculturii a lucrat intens încă din primele zile de când România a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului UE la dosarele pe care le-a preluat de la preşedinţia austriacă. Acum, într-un bilanţ de etapă, deşi ne-am propus ca la sfârşitul preşedinţiei să închidem 4 dosare, din fericire am închis 9 dosare. Aş vrea să îi felicit pe toţi cei care au lucrat în acest cuplaj instituţional. Vreau să-i mulţumesc personal comisarului Hogan (comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Phil Hogan n.r.) care a sprijinit foarte mult punerea la punct a textelor necesare şi evident a contribuit la realizarea acestui progres pe care l-am prezentat azi, aici", a mai spus oficialul de la MADR.

Ministrul român al Agriculturii a deschis luni lucrările reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultură şi Pescuit), al doilea Consiliu prezidat de România de la preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

În cadrul Consiliului au avut loc informări cu privire la rezultatele Congresului pe tema "Planuri strategice ale PAC - Explorarea unor programe ecoclimatice" şi decizia camerei tehnice de apel a Oficiului European de Brevete privind posibilitatea de a breveta rezultatele obţinute prin metode clasice de îmbunătăţire a plantelor şi rezultatele atelierelor organizate de Grupul operativ al Comisiei privind apa şi agricultură.

Principalele teme aflate pe agenda Consiliului se referă la Pachetul de reformă a PAC post 2020 (Regulamentul privind planurile strategice în domeniul PAC, Regulamentul orizontal, Regulamentul privind Organizarea Comună a Pieţelor produselor agricole - OCP) şi bioeconomia.