Ministrul Apararii a anuntat cand vom avea prima corveta. Ministrul Economiei spune ce arme va avea armata in loc de Kalashnikov

Cu corvetele vreau să vă spun că

la momentul în care o să ştiu că din punct de vedere legal documentele sunt aşa cum trebuie. Nu am niciun interes, am spus-o şi anul trecut şi de fiecare dată când am fost invitat. Vom vedea care este cea mai bună soluţie. Prima corvetă, în contractul şi în hotărârea de guvern care a fost dată, va intra în înzestrarea Armatei doar peste 4 ani de zile, următoarele trei până în şapte ani de zile”, a afirmat Gabriel Leş.