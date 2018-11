Ministrul Apararii Mihai Fifor a demisionat. Ce functie a primit. Dragnea si Dancila despre fostul ministru. Declaratia lui Fifor

În cadrul conferinţei de presă, care a avut loc după terminarea şedinţei de Comitet Executiv al PSD, primul ministru Viorica Dăncilă a declarat că ministrul Apărării Mihai Fifor a demisionat din funcţie şi că în locul lui a fost numit Gabriel Beniamin Leş.”Mulțumesc pentru susținere, am încercat să fac un mandat cât mai bun și sper că nu am înșelat asteptările. Am făcut o analiză și am considerat că pot să merg alături de echipa de la partid să pregătim cei doi ani care urmează. Am rugat-o pe doamna premier Dăncilă și președintele Dragnea să fie de acord să îmi depun mandatul și să merg la partid pentru a întări echipa”El a fost viceprimar și director APIA (Agenția pentru Plăti în Agricultură) Satu Mare, este licențiat în economie, dar a făcut și cursuri la Colegiul Național de Apărare.În prezent este secretar al Comisiei pentru Apărare din Senat.Anterior, Leș a fost secretarul de stat pentru armamente în MApN și conducea Departamentul pentru Armamente, structura ce se ocupă, printre altele, de înzestrarea forțelor armate.