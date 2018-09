Ministrul apararii, Mihai Fifor, intalnire de grad zero la Washington

Aflat într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, ministrul apărării, Mihai Fifor, se va întâlni, miercuri, la Pentagon, cu omologul american, secretarul apărării, generalul James Mattis, una dintre cele mai importante și influente persoane din lume. Oficialul român și cel american vor discuta probleme extrem de importante pentru securitatea națională a României, în contextul The post Ministrul apărării, Mihai Fifor, întâlnire de grad zero la Washington appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.