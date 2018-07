Ministrul Apararii, Mihai Fifor, mesaj DUR pentru Rusia: "Marea Neagra nu este lac rusesc!"

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a prezentat in aceasta seara la Antena 3 strategia de protectie a Romaniei in cea mai mare amenintare a momentului pentru NATO, pentru noi: razboiul hibrid. In opinia ministrului Apararii, Romania se confrunta zilnic cu provocari din partea Rusiei. „Astfel de intamplari sunt destul de frecvente. Romania ca tara NATO se confrunta cu astfel de provocari”, a spus ministrul. Va amintim ca avioanele de vanatoare ale Fortelor aeriene Regale britanice stationate la baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu au interceptat un avion militar rusesc deasupra Marii Negre. Vezi si: Evaporarea lui Mihai Fifor Vorbind despre avionul rus care a fost escortat, Fifor a ...