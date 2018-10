Ministrul Apararii, Mihai Fifor: "Statele Unite sunt foarte multumite de serviciile militarilor romani"

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Fifor, invitat in aceasta seara, la Antena 3, a declarat ca Statele Unite sunt foarte multumite de serviciile militarilor romani si cu ei alaturi nu au niciun fel de emotii. ”Pot spune fara niciun fel de retineri ca Armata Romaniei nu este cu nimic mai prejos de orice armata aliata. Nu o spun eu, ci aliatii nostri. Pentru ca indiefern unde mergi si discuti militarii romani, asta se spune. Sunt militari care nu te lasa la greu, care sunt perfecti pregatiti pentru a face fata in orice situatie operationala. SUA ne-au spus transant, cu Romania alaturi in teatrele de operatiuni nu avem niciun fel de emotii”, a declarat Mihai Fifor. Daca ti-a placut articolul, te aste ...