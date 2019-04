Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les s-a intalnit, cu reprezentantii asociatiilor militarilor in rezerva si in retragere

”Ne dorim cât mai curând ca asociațiile să desemneze persoanele care vor face parte din structura mai sus amintită .



Cu această ocazie, am transmis distinșilor participanți la întâlnire disponibilitatea mea și a echipei pe care o conduc la dialog onest și am reconfirmat sprijinul necondiționat pe care îl voi acorda structurilor de profil ale rezerviștilor Armatei României. Poate nu întâmplător prima ședință în acest format a avut loc în ziua în care se împlinesc 15 ani de la arborarea drapelului țării noastre la sediul NATO, ca membru cu drepturi depline.



A fost un statut câștigat și prin contribuția esențială a militarilor la misiunile și operațiunile din teatrele de operații, o bună parte dintre ei aflați astăzi în rezervă. I-am asigurat pe cei cu care am discutat astăzi că toți cei care vor face parte din Consiliu vor fi implicați direct, împreună cu structurile de specialitate din cadrul ministerului, în soluționarea problemelor cadrelor militare în rezervă și în retragere, care cu siguranță își vor găsi rezolvări, atâta vreme cât va fi disponibilitate la dialog și bună-credință” - se arată în mesajul transmis de ministrul Gabriel Leș.