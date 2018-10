Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor: E aberant sa fiu acuzat vreodata de faptul ca am vreo relatie de prietenie speciala cu George Maior“

"E aberant să fiu acuzat vreodată de faptul că am vreo relaţie de prietenie specială cu domnul George Maior. Să nu uităm că totuşi eu am fost preşedintele Comisiei 'Sufrageria' şi am fost cel care l-a citat pe domnul George Maior la această comisie în două rânduri (...). Domnul George Maior s-a alăturat delegaţiei noastre cu o zi înainte de vizita la Jim Mattis (n.r. - secretarul american al Apărării), domnia sa însoţind delegaţia preşedintelui României la New York. Acolo s-a aflat domnul George Maior. Şi pot să vă spun şi un alt detaliu, nici măcar nu mi-a răspuns la telefon în momentul în care, în mod civilizat, am sunat să anunţ prezenţa în SUA. Au fost două momente în care s-a alăturat delegaţiei noastre. Unul, la întâlnirile cu senatorii pe care i-am avut în agendă şi doi - la momentul vizitei oficiale la Pentagon, repet, pe o cutumă pur şi simplu diplomatică. A specula pe tema aceasta, se merge prea departe şi nu-şi are rostul. Vreau să mai spun un lucru: vizita în SUA nu a fost aranjată de domnul George Maior. Vizita în SUA vine în siajul unei relaţii foarte bune, pe care noi am reuşit să o construim cu partenerul nostru strategic SUA, la nivelul Ministerului Apărării", a afirmat Fifor la postul de televiziune Antena 3, răspunzând unei întrebări pe această temă.