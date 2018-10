Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor: Eu nu pot sa ma dezic vreodata sau sa plec de langa liderul de partid vreodata“

"Eu nu pot să mă dezic vreodată sau să plec de lângă liderul de partid vreodată, omul care la urma urmei mi-a acordat şansa a două mandate de ministru. Să nu uităm, am avut şi mandatul de ministru al Economiei - un timp scurt, e adevărat -, dar după aceea m-a învestit cu încrederea de a fi ministrul Apărării Naţionale, o demnitate care nu este de ici, de colo. Eu fac parte dintr-o echipă de care nu am să mă dezic niciodată şi această echipă a făcut lucruri extraordinar de bune, este o echipă coordonată de preşedintele Liviu Dragnea, de doamna Viorica Dăncilă şi de alţi colegi vicepreşedinţi ai acestui partid. Este extrem de puţin probabil ca vreodată să fac un pas în lateral", a afirmat Fifor la Antena 3, în contextul unei întrebări referitoare la scrisoarea semnată de mai mulţi membri marcanţi ai PSD, care i-au solicitat demisia lui Liviu Dragnea.

"Am postat pe Facebook, spunând clar punctul de vedere că întotdeauna am fost un om de echilibru care şi-a respectat colegii, ceea ce am făcut întotdeauna, indiferent de opiniile pe care aceşti le-au avut şi că niciodată nu am fost un om conflictual şi am încercat să duc şi să solicit în interiorul partidului ceea ce au de dezbătut", a spus Fifor.