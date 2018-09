Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, in vizita oficiala in Statele Unite ale Americii

”În data de 24 septembrie, Mihai Fifor va participa la Forumul CEPA "Winning the 21st Century -Allied Strengh and Solidarity", în calitate de invitat special în cadrul panelului "Beyond 2%: Quantity and Quality in European Defense Investments". Acest Forum este organizat de Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), cu sediul în Washington D.C.

Vizita include o întâlnire oficială cu guvernatorul Statului Alabama, Kay Ivey, în data de 27 septembrie, în cadrul căreia discuțiile vor fi axate pe cooperarea excelentă dintre Armata României şi Garda Naţională din Alabama” - au transmis reprezentanții MApN.