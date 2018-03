Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor: "Vom debloca 6.400 de posturi in Armata Romana. Vestea buna e ca salariile au crescut"

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat vineri, la Bistrita, ca vor fi deblocate aproximativ 6.400 de posturi in Armata Romana, in baza unui memorandum aprobat saptamana trecuta in Guvern. “Saptamana trecuta am reusit sa aprobam in Guvern memorandumul pentru a debloca in jur de 6.400 posturi in Armata Romana. Este vorba de incadrari pe care dorim sa le facem in perioada imediat urmatoare. Sunt functii de toate tipurile, de toate categoriile: si soldati, si subofiteri, si maistri militari, si ofiteri. Sunt 400 de posturi de medici pe care dorim sa ii incadram, in jur de 50 de psihologi pe care dorim sa ii incadram in Armata Romana. Incercam intr-un termen zic eu relativ scurt sa putem ...