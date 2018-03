Ministrul Apelor: Situatia din Covasna s-a ameliorat, dar ramane o portiune critica pe digul din Capeni si s-a intervenit pentru suprainaltare

Ministrul Apelor, Ioan Deneş, spune că situaţia din localitatea Căpeni (Covasna), unde exista riscul de rupere a digului de protecţie care preia unda de viitură produsă pe Olt, s-a "ameliorat", dar există în continuare o porţiune critică de aproximativ 30 de metri, iar acolo a fost supraînălţat digul cu saci de nisip. El a spus că localnicii au refuzat evacuarea, pe parcursul nopţii, invocând să aibă grijă de bunuri, dar în cazul în care "pericolul este iminent" vor pleca, scrie news.ro.

Ioan Deneş, care se află la faţa locului, a afirmat că autorităţile rămân în stare de alertă chiar dacă debitul Oltului a început să scadă.

“La ora 7.00 am ajuns din nou în Căpeni. Am mers pe acest dig şi am constatat că faţă de azi-noapte situaţia s-a ameliorat, dar în continuare, pe o porţiune de 20-30 de metri, se păstrează situaţia critică. Am decis ca pe această porţiune să se supraînalţe digul cu saci de nisip şi s-a supraînălţat. Rămânem în stare de alertă chiar dacă debitul Oltului a început să scadă”, a afirmat ministrul, la Digi 24.

El a mai spus că a vorbit cu cetăţenii care au refuzat să plece din casă, deşi exista decizie de evacuare, şi care i-au spus că stau să păzească bunurile. “Mi-au spus că stau de veghe să aibă grijă de bunuri, că înţeleg situaţia şi îşi asumă prin semnătură, dar în situaţia în care autorităţile spun că este pericol iminent părăsesc zona”, a declarat ministrul Deneş.

“Nu suntem mulţumiţi că oamenii au refuzat să plece şi am stat de veghe toată noaptea. Am supravegheat digul, toate căile de acces, au fost pregătiţi să intervenim. Prognozele sunt optimiste, prin urmare ar trebui să retragem pe parcurs din forţe”, a afirmat, la rândul său, prefectul judeţului Covasna, Sebastian Cucu.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, joi dimineaţă, că în judeţul Covasna, în zona Baraolt, există în continuare riscul de rupere a digului, deşi apele sunt în scădere, şi că în localitatea Căpeni s-a reuşit cu greu evacuarea unei mici părţi din populaţie, foarte mulţi localnici refuzând să plece din case. El a spus că oamenii nu înţeleg că se pot transforma în victime, iar autorităţile locale sunt "ezitante" în a lua decizia evacuării forţate.

Aproape o sută de pompieri, jandarmi şi poliţişti au fost mobilizaţi în localitatea Căpeni încă de miercuri seară, pentru evacuarea a trei sute de săteni, în condiţiile în care există riscul de rupere a digului de protecţie care preia unda de viitură produsă pe Olt.