Ministrul Bogdan Trif, intalnire bilaterala cu ministrul Turismului din Bulgaria. Discutii despre dezvoltarea turistica vizand obiective si destinatii comune

“Am avut ocazia să discut, astăzi, cu doamna ministru Nikolina Angelkova mai multe aspecte de interes comun în ceea ce privește dezvoltarea turistică și atragerea de turiști în destinațiile unice din România și Bulgaria. I-am transmis doamnei ministru al turismului din Bulgaria că Ministerul Turismului din România are în program promovarea tuturor obiectivelor de pe teritoriul țării noastre, Dunărea fiind unul dintre punctele forte ale ofertei turistice românești. Pe de altă parte, suntem constienți de faptul că, exceptând zona Cazanelor și a Deltei Dunării, multe alte destinații situate pe malul românesc al Dunării sunt mai puțin prezente în ofertele touroperatorilor, dar cu potențial de dezvoltare pe ambele maluri ale Dunării. În plus, am lansat invitația doamnei ministru Angelkova la reuniunea organizată de Ministerul Turismului cu ocazia exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, respectiv Conferința ministerială “Strategia Dunării – instrument de dezvoltare economică”, care va avea loc la Tulcea, în perioada 11-14 iunie 2019. Am discutat despre posibilitatea creării de rute comune ce ar putea să atragă publicul din Asia. Un alt subiect abordat a fost organizarea de infotripuri atât în România cât și în Bulgaria destinate jurnaliștilor și turoperatorilor din ambele țări”, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif.