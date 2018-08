Ministrul Carmen Dan, prima reacție in cazul mașinii cu numere anti-PSD: “Am toata increderea ca seful Politiei va face lumina”

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, spune că are încredere că ancheta Poliţiei va lămuri cazul lui Răzvan Ştefănescu, şoferul maşinii înmatriculate în Suedia cu numere preferenţiale. “Am toată încrederea că şeful Poliţiei Române, care în acest moment derulează o serie de verificări, va face lumină în această situaţie controversată“, a declarat Carmen Dan joi, la The post Ministrul Carmen Dan, prima reacție în cazul mașinii cu numere anti-PSD: “Am toată încrederea că şeful Poliţiei va face lumină” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.