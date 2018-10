Ministrul Comunicațiilor: ‘Proiectul Ro-Net ar putea sa se finalizeze cel tarziu la jumatatea anului viitor’

Proiectul Ro-Net, prin care 783 de localităţi din mediul rural ar urma să beneficieze de infrastructură broadband (internet de mare viteză), s-ar putea finaliza cel târziu la jumătatea anului viitor, a declarat, miercuri, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Bogdan Cojocaru, la deschiderea evenimentului de tehnologie IMWorld 2019 de la Romexpo.

"Digitalizarea este o prioritate pentru România şi pentru ministerul pe care îl coordonez. În momentul de faţă, avem posibilitatea de a colabora cu unul dintre cei importanţi jucători de pe piaţa telecom, Telekom România. Prin prisma acestei colaborări, la finalul acestui an, cel târziu la jumătatea anului viitor, proiectul Ro-Net se va finaliza. Atunci când ne referim la dezvoltarea infrastructurii digitale în România, vorbim despre Ro-Net şi Next Generation Network (NGN). Acesta din urmă este un alt proiect aprobat în luna august şi se adresează jucătorilor din acest sector. Este un proiect de 63 de milioane de euro cu un mare potenţial, care vine în sprijinul companiilor mici, medii şi mari, în aşa fel încât să punem la dispoziţie sume importante şi vom demonstra că suntem aici pentru a-i încuraja pe cei care activează în acest sector. Cu siguranţă, cei care sunt implicaţi în acest sector ştiu că în momentul de faţă contribuţia IT-ului în Produsul Intern Brut se ridică la aproximativ 6%", a spus Cojocaru.Ministrul Comunicaţiilor a punctat, totodată, faptul că Executivul a pregătit o schemă de ajutor de stat în valoare de circa 94 de milioane de euro, prin care companiile mici şi mijlocii cu capital românesc pot primi finanţare pentru dezvoltare tehnologică şi digitală."Nu vreau ca astăzi, aici, în inima digitalizării, să nu vorbesc despre schema de ajutor de stat pe care am reuşit să o punem la punct, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene. Am adoptat prevederile în data de 25 septembrie şi cred că e foarte important pentru fiecare dintre dvs. să ştiţi că punem la bătaie aproximativ 94 de milioane de euro pentru întreprinderile mici şi mijlocii cu capital românesc. Banii vor fi la dispoziţie în cel mai scurt timp. Aşteptăm, în cel mai scurt timp, publicarea în Monitorul Oficial", a susţinut oficialul.Ro-Net este un proiect major finanţat prin fonduri structurale europene. La finalul lunii mai, Comisia Europeană a decis modificarea acestui proiect şi împărţirea sa în două etape. Valoarea totală aprobată pentru prima etapă a proiectului este de 18,8 milioane de euro, din care 12,5 milioane reprezintă cofinanţarea prin Fondul European de Dezvoltare Regională.Bugetul proiectului pentru cea de-a doua etapă este de 53 milioane de euro.Potrivit MCSI, 'Ro-Net va acoperi 783 dintre cele 2.268 de localităţi identificate ca 'zone albe', iar acest lucru va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele urbane şi zonele rurale, aducând Internetul în bandă largă mai aproape de 130.000 de gospodării, cu 400.000 de locuitori, 8.500 de întreprinderi şi 2.800 de instituţii publice'.Graţie proiectului, aproximativ 400.000 de persoane, precum şi 8.500 de firme şi 2.800 de instituţii publice vor avea acces la Internet în bandă largă. Cei doi operatori desemnaţi să implementeze proiectul, în urma licitaţiei organizate de Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, sunt Telekom Communications şi Telekom Mobile.