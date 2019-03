Ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz prezent la Constanta. Se cauta solutii pentru institutiile de cultura si viata culturala constanteana

Astăzi are loc la Constanța o conferința de presă susținută de președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, împreună cu Ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz.



Tema conferinței de presă privește în mod direct instituțiile de cultură și viața culturală constănțeană. Evenimentul are loc la Sala Ovală a Prefecturii Constanța.



La eveniment sunt prezenți șefii instituțiile de cultură din județul Constanța, muzee, biblioteca, casa de cultura, direcția judeteana de cultura.



Ministrul Daniel Breaz a declarat că este într-o vizita la Constanța, dorește sa sprijine actul cultural și este deschis dialogului, fiind dispus sa găsească solurile ptr rezolvarea tuturor problemelor.



La eveniment participă președintele CJC, Marius Horia Tutuianu și prefect Dumitru Jeacă.



Marius Horia Țuțuianu sune ca are aprobate 5 proiecte pe fonduri europene care vizează domeniul cultural la nivelul jdietului.



”Nu avem un spațiu adecvat pentru teatrul de păpuși din Constanța” i-a transmis Marius Hoiria Țuțuianu ministrului căruia i-a cerut sprijinul pentru construcția unui spațiu adecvat.