Ministrul de Externe al Ungariei il da de gol pe Liviu Dragnea: Care e MAREA dorința a liderului PSD legata de Ungaria

Ministrul de Externe al Ungariei, Szijjártó Péter, a declarat, joi, că Liviu Dragnea ar dori un tren de mare viteză pe ruta Budapesta – Cluj – București, proiect care ar putea deveni unul de succes și pentru care Guvernul Ungariei a alocat 3 milioane de euro în vederea realizării studiului de fezabilitate

Întrebat, joi, la Târgu Mureș, într-o conferință de presă comună cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, despre proiectul trenului de mare viteză Budapesta – Cluj, Szijjártó Péter, a spus că realizarea studiului de fezabilitate va dura un an și jumătate.

„În ceea ce privește trenul de mare viteză, cred că este un dezavantaj competitiv al Europei Centrale. Uitați-vă cât timp facem între București și Budapesta cu trenul. România este unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai Ungariei, relațiile dintre oameni sunt strânse, este foarte motivant să avem această linie ferată. Planul inițial a fost Budapesta – Cluj, dar când am vorbit cu domnul președinte Dragnea a spus că ar dori Budapesta – Cluj - București. Eu am spus că este o solicitare legitimă și de ce nu, e cu atât mai bine. Acasă am alocat un miliard de forinți, circa 3 milioane de euro, pentru realizarea studiului de fezabilitate și vom face anunțul de achiziție publică. Eu cred că realizarea studiului de fezabilitate va dura cam un an și jumătate. O veste bună este că și Guvernul României a decis să înceapă dezbaterile pe acest subiect. Noi dorim o dezbatere și un dialog continuu să vedem linia de graniță și toți parametri tehnici. Eu consider că și asta ar putea fi o poveste de succes”, a spus Szijjártó.

Kelemen Hunor și Szijjártó Péter au participat, joi, la Târgu Mureș, la Obeliscul Secuilor Martiri la manifestarea ocazionată de comemorarea Revoluției Pașoptiste.

