Ministrul de externe britanic Boris Johnson vrea parteneriat vamal cu UE, dupa Brexit!

Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune că propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeană după ce Marea Britanie va părăsi blocul comunitar, considerată a fi opţiunea preferată a premierului Theresa May, este 'nebunească', relatează marţi Reuters, citat de Agerpres.

Marea Britanie încă nu a luat o decizie despre cum va dori să arate viitoarele aranjamente vamale cu UE, existând diviziuni în cadrul guvernului condus de Theresa May despre cum se poate garanta că graniţa va fi "cât mai fără obstacole cu putinţă".



Duminică, ministrul britanic pentru afaceri, Greg Clark, s-a exprimat în favoarea unui parteneriat vamal, spunând că miniştrii lucrează la acesta şi la o altă opţiune.



"Este un lucru complet neîncercat şi ar fi extrem de greu să se poată semna acorduri de liber schimb", a spus Johnson într-un interviu apărut marţi în Daily Mail.



"Dacă am avea noul parteneriat vamal, ar exista un sistem nebunesc în care am ajunge să colectăm tarifele din partea UE la frontiera Marii Britanii", a afirmat el.



Decizia premierului Theresa May de a părăsi Uniunea Vamală a blocului comunitar, care stabileşte tarifele pentru bunurile importate în UE, a devenit unul dintre punctele tensionate în dezbaterea din Marea Britanie privind Brexit-ul, punând în opoziţie, de o parte, companii şi susţinători ai UE şi, de cealaltă parte, un grup vocal de parlamentari eurosceptici