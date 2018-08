Ministrul de Finante, anunt fara precedent: Control la Administratia Prezidentiala. Sunt posibile amenzi

De ce nu a fost ascultat Klaus Iohannis? Cinci elemente lipsa din tabloul prezidential La trei zile dupa reprimarea violenta a protestului diasporei din 10 august, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj catre tara, in care a afirmat, transant, ca Jandarmeria a facut exces de forta, si a lansat, cu insemnele prezidentiale pe fundal, ipoteza unei diversiuni.

Ce a cautat Diaspora la protest? Tara lor, batjocorita si furata de unii care nu o respecta Am fost in Piata Victoriei vineri. In acea zi de vineri. Am vrut sa vad de ce oameni care lucreaza in alte tari, sunt impliniti acolo, isi rup din timpul lor pentru a spune ceva Romaniei. O intrebare si pentru mine, de altfel.

Deputatul „Mitraliera” se alege cu o noua plangere penala Deputatul PSD Cătălin Rădulescu va fi reclamat, la Parchetul General, de Asociația ProDemocrația club Brașov. Plângerea ...

Un pictor roman denunța mafia tablourilor: "O galerie m-a abordat ca sa…" Pictura nu a fost dintotdeauna scopul principal a lui Robert Abkorovits, dar perseverența în acest domeniu i-a adus, după câțiva ani, recunoaștere internațională. Acum un pictor cu expoziții în Anglia și Statele Unite, Robert a fost, în primii ani de școală, un învățăcel în ale pianului. Dar culorile l-au atras mai

Imagini demențiale cu "Garcea". Și-a scos "dulaul" pe plaja Mugur Mihăescu, de la Vacanța Mare, a făcut senzație la Mamaia, weekend-ul trecut, când a apărut, la barul de pe plajă, cu un simpatic cățeluș alb în brațe. Imediat, cei de acolo au "sărit" pe el și nu l-au slăbit până când cel poreclit Garcea nu a făcut selfie-uri cu fanii lui.

L-am filmat pe plaja de la Nuba pe nepotul lui Carlos Slim, unul dintre cei mai bogați pamanteni! O dispută acerbă a fost între Hector Bitar, nepotul mexicanului miliardar Carlos Slim, și fosta lui soție, Irina Cristescu, supranumită "Prințesa ochelarilor". Cei doi au o fetiță, acum în vârstă de patru ani, iar când relația s-a rupt, femeia acuzându-l de violență domestică pe Hector, cei doi au ajuns să-și dispute fructul

Un cunoscut prezentator TV il acuza de țeapa pe un fotbalist de „naționala": "E o situație penibila! I-am dat bani și…" Este scandalul momentului în fotbalul românesc. Un cunoscut prezentator TV îl acuză de țeapă pe unul dintre jucătorii care, de-a lungul carierei, a evoluat și în tricoul primei reprezentative a României.

Un nou șef la Jandarmerie incepand de miercuri. Rareș Bogdan: "Aștia chiar ne cred proști?" Jandarmeria va avea un nou șef începând de miercuri 15 august, după ce mandatul lui Sebastian Cucoș a expirat, informează Realitatea TV. Ionuț Sindile, prim-adjunctul lui Cucoș, va prelua poziția ca împuternicit pentru o perioadă de 6 luni. Citește mai departe...

Barbatul care a sustras un pistol la protestele de vineri seara, arestat preventiv Judecătoria Sectorului 1 a emis, marţi seară, mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele bărbatului care a sustras pistolul jandarmeriţei rănite la protestele din 10 august, informează Poliţia Capitalei. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată, însă este executorie. Su ...