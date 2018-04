Ministrul de Finante, anunt major despre pensiile romanilor. Teodorovici pledeaza pentru Pilonul I

Este normal ca statul să ofere contribuabililor posibilitatea de a alege între Pilonul I de pensii, al statului, şi Pilonul II, administrat privat, iar temerea celor care administreaza privat pensiile este de neînţeles, a afirmat joi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la Antena 3, potrivit news.ro.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, la începutul şedinţei de Guvern, că nicio persoană nu va avea pensia de la stat diminuată dacă va contribui la Pilonul II de pensii, o echipă de specialişti din Guvern urmând să discute cu administratorii de pensii private şi cu asociaţiile de beneficiari, pentru a se realiza un nou cadru legal.

Dăncilă a precizat că îşi propune ca până la sfârşitul trimestrului al doilea, acesta să primească avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a putea fi adoptat în şedinţă de Guvern.

Teodorovici consideră este ca normal ca statul să ofere alternative contribuabililor şi trebuie să existe transparenţă şi pe Pilonul I de pensii, cum este la Pilonul II.

”Normal şi de bun simţ este ca statul să ofere alternative. Cum am făcut în cadrul companiilor cu plafon sub un milion de euro, să opteze pentru una din cele două variante, impozit pe profit sau pe cifra de afaceri, aşa şi aici. Avem doi piloni: Pilonul I, al statului, şi cel privat. Lasă-l pe om să opteze. Dacă eu, ca stat, îi ofer o opţiune, în sensul că Pilonul I va deveni mai atractiv şi omul decide (...) de ce să nu o facă? Nu înţeleg care e temerea celor care sunt în zona Pilonului II. Ei vor putea să opteze între I sau II. (...) Am spus foarte clar că trebuie să existe transparenţă şi pe pilonul I de pensii, exact cum este la privat. Adică omul să ştie cu cât a contribuit, cât i s-a acumulat şi pe ce se bazează”, a spus Teodorovici, la Antena 3.

Întrebat care pilon este mai sigur, ministrul de Finanţe a susţinut că statul oferă o siguranţă mai mare, pentru că este mult mai puţin probabil să intre în faliment.

În cel mai recent raport de ţară privind evoluţia economică a României, Comisia Europeană (CE) a criticat reducerea contribuţiei virate Pilonului II de pensii administrate privat, avertizând că această măsură va pune probleme suplimentare sistemului de pensii, a anunţat recent Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

În acelaşi timp, pieţele financiare, mai ales Bursa de la Bucureşti (BVB), vor avea de suferit de pe urma afectării Pilonului II, care este printre cei mai mari investitori instituţionali de pe piaţa locală de capital, potrivit APAPR.