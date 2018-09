Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici: "Romania este o tara stabila din punct de vedere economic"

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, prezent in aceasta seara in emisiunea moderata de Mihai Gadea, la Antena 3, a declarat ca Romania are a cincea cea mai mica datorie publica in randul tarilor UE si nu sunt date care sa indice o noua criza economica. „Datoria este la un nivel foarte mic. Estimam sa ramanem undeva la 35%”, a spus ministrul. Vezi si: Eugen Teodorovici, critici dure la adresa lui Klaus Iohannis! Ce spune despre summitul celor Trei Mari Ministrul a dat asigurari sa Romania este o tara stabila din punct de vedere economic. Potrivit lui Eugen Teodorovici, nu sunt date care sa indice o noua criza economica. Daca ti-a placut articolul, te ast ...