Ministrul de Finante exclude o criza economica: “Mai bine imi tai eu mana”

Eugen Teodorovici

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o mana", relateaza news.ro. "Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa spui tu sigur. Eu spun ca nu vor fi. In al doilea rand, statul va asigura partea de pensii, deci partea de venituri pentru populatie. Repet, nu are cum", a declarat duminica seara ministrul de Finante, ...