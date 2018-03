Ministrul de Interne, Carmen Dan: "Consideram oportum ca interventiile in zona salarizarii MAI sa vizeze introducerea posibilitatii salarizarii orelor suplimentare"

Carmen Dan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Carmen Dan, ministrul de Interne a anuntat, luni, ca MAI considera necesara introducerea platii orelor suplimentare pentru angajatii din subordine. Daca amendamentele care prevad acest lucru sunt adoptate in Parlament, primele plati vor putea fi facute in iulie 2018, a precizat ministrul. "Am mai avut discutii cu colegul meu, ministru al Justitiei. O sa vedeti ca exista o zona sustinuta si sprijinita in plan parlamentar si aflata sub coordonarea ministerului Justitiei. In perioada urmatoare se va discuta in Parlament OUG 92/2017 privind salarizarea personalului bugetar din fonduri publice. Am avut discutii cu presedintele Camerei Deputatilor pentru sustinerea unor amendamente. Consideram oportum ca ...