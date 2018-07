Ministrul de interne italian Matteo Salvini, 'persona non grata' in Mallorca

Dimitris Stathopoulos, liderul Federaţiei Pompierilor, susţine că autorităţile nu au fost pregătite pentru incendii şi nici măcar nu şi-au cerut scuze, scrie The Guardian. „Chiar dacă guvernul spune că nu au existat greşeli operaţionale majore, ce nu spune este că au existat mii de greşeli mici. Toate aceste greşeli au creat una mare şi de […] The post Șeful pompierilor, acuze fără precedent la adresa Guvernului, după incendiile din Grecia! appeared first on Cancan.ro.