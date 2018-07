Ministrul de interne: Sa nu se gandeasca nimeni ca poate face orice in trafic

Ministrul de interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, la Drăgăşani, că modificările din Codul Rutier vor fi adaptate astfel încât să respecte legea, referindu-se la scrisoarea transmisă de Grupul Poliţiştilor Rutier preşedintelui Iohannis cu solicitarea să nu promulge această lege. Carmen Dan a afirmat că Poliţia Rutieră îşi va face în continuare datoria, iar traficul The post Ministrul de interne: Să nu se gândească nimeni că poate face orice în trafic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.