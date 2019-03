Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezidat reuniunea Consiliului Afaceri Generale de la Bruxelles

Ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezidat marți, 19 martie 2019, la Bruxelles, prima reuniune a Consiliului Afaceri Generale (art.50) sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.Anterior reuniunii Consiliului Afaceri Generale (art.50), ministrul delegat pentru afaceri europene, în calitate de Președinte în exercițiu al Consiliului Uniunii Europene a avut discuții cu David Lidington, adjunctul premierului Theresa May, cu privire la ultimele evoluții din Marea Britanie. George Ciamba a avut consultări premergătoare CAG50 și cu Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru Brexit.În cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale (art.50), negociatorul-șef al Uniunii Europene a prezentat cele mai recente evoluții înregistrate în procesul Brexit, marcate de rezultatul negativ al votului din Parlamentul britanic pe marginea Acordului de retragere. Totodată, oficialul european a evaluat posibilitatea prelungirii perioadei de negociere, însă a precizat că această decizie va fi adoptată de către liderii europeni cu unanimitate, după o analiză aprofundată a argumentelor prezentate de Guvernul britanic. Michel Barnier a evidențiat eforturile depuse pentru atingerea unui compromis și a precizat că, din punctul de vedere al Uniunii, negocierile au fost finalizate.Miniștrii pentru afaceri europene au avut un schimb substanțial de opinii privind temele de interes major: prelungirea perioadei de negociere, procesul de pregătire internă pentru ipoteza retragerii Marii Britanii din UE fără un acord (state of play), precum și strategia Uniunii în perioada următoare.Ministrul George Ciamba a reiterat sprijinul statelor membre pentru activitatea negociatorului-șef al Uniunii Europene, apreciind că Uniunea Europeană a avut un rol activ în sprijinirea unui vot pozitiv în Parlamentul britanic.Totodată, demnitarul român a evidențiat progresele substanțiale obținute de Președinția română în adoptarea de o manieră accelerată a măsurilor de pregătire și de contingență, pentru a asigura că Uniunea și statele membre vor fi pregătite adecvat la momentul retragerii Marii Britanii, amintind că majoritatea măsurilor au fost adoptate de către Consiliu în această dimineață. În egală măsură, ministrul delegat pentru afaceri europene a subliniat importanța intensificării acestui proces de pregătire, atât în ceea ce privește ultimele măsuri legislative specifice, cât și măsurile care trebuie implementate la nivel național.Oficialul român a reliefat prioritatea majoră a Președinției române a Consiliului UE privind menținerea unității UE27 și definirea unei abordări coerente și coordonate pentru a răspunde celor mai recente evoluții.