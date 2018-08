Ministrul Economiei, la una dintre rarele ieșiri publice: Danuț Andrușca a acordat un interviu pentru a-și prezenta realizarile

Ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă, a rămas celebru pentru viteza cu care fuge de jurnaliști, dar și pentru dificultățile de a vorbi public.Dănuț Andrușcă a acordat un interviu în care a răspuns la doar trei întrebări pentru a-și prezenta realizările din primele șase luni de mandat.

Iată interviul acordat de ministrul Economiei pentru Ziarpiatraneamț:

Cum v-ați acomodat cu poziția de Ministru al Economiei?

Activitatea din acest minister nu îți permite să te acomodezi. Intri direct în probleme și muncești toată ziua. La fiecare oră apare câte ceva de rezolvat. Uneori nu mai ai timp de nimic. Viața personală, timpul pentru adaptări la situații noi și momentele de relaxare nu prea mai există. Totul e într-o dinamică permanentă, presiuni din toate direcțiile și lucruri care trebuie rezolvate pe loc, nu mâine.

Ce realizări concrete puteți enumera de când sunteți Ministru al Economiei?

Prima realizare, a ministerului, nu a mea personal, deoarece eu în spate am o echipă de oameni de mare valoare, ar fi demararea lucrărilor la gazoductul BRUA 1 care trece prin Bulgaria, Romania, Ungaria, Austria. Valoare acestui proiect este de 530 milioane euro din care 180 acordați deja de UE.

Aș mai putea aminti de achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni la VESTMOLDTRANSGAZ din Republica Moldova, un pas important pentru extinderea economică a României, o achiziție evaluată la aproximativ 9,5 milioane euro, care va aduce beneficii deosebite României.

Am finalizat, 192 de kilometri Linii Electrice, inclusiv de conectare cu state vecine Serbia și Ungaria valoare totala investiții fiind de aproximativ 47,5 milioane euro.

Un alt obiectiv important a fost și realizat, aici mă refer la finalizarea negocierilor pentru ca România să redevină acționar majoritar la Șantierul Naval Mangalia. Un demers foarte greu într-o țară în care atunci când băieții deștepți vor sa vândă statul toată lumea te laudă dar când statul vrea să nu mai lese lucrurile pe mana grupurilor de interese apar foarte multe piedici.

O altă mișcare care a deranjat mult pe unii băieți deștepți a fost reglementarea regimului metalelor prețioase și a măsurilor necesare de control.

Acestea ar fi principalele realizări ale Ministerului Economiei de când ocup eu funcția de ministru și ale guvernării PSD pentru că tot ce fac eu este cu sprijinul politic al Guvernului și cu ajutorul profesioniștilor din minister. Chiar vreau să mulțumesc angajaților Ministerului că s-au implicat și au pus umărul la fiecare proiect pe care l-am inițiat. Noi, politicienii, suntem trecători prin aceste funcții. Oamenii care stau în spatele realizărilor și care merită toate aprecierile sunt profesioniștii care muncesc în ministere.

Ce planuri de viitor aveți? Ce mai doriți să realizați?

Prefer să nu vorbesc de planurile de viitor. Prefer să reveniți peste jumătate de an și să mă întrebați despre ce am făcut. Românii sunt sătui de ce spun politicienii că vor face. Cel mai bine ar fi să învățăm, noi politicienii, să spunem ce am făcut nu ce vom face că de multe ori chiar dacă ești bine intenționat e posibil să vrei sa faci lucruri pe care nu le poți realiza pentru că după cum vedeți suntem în țara în care ne luptăm cu cercurile de interese, de influență, stat paralel sau cum vreți dumneavoastră să denumiți pe cei care nu vor să funcționeze lucrurile pe principii democratice.