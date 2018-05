Ministrul Educatiei, anunt important! Este vorba despre salariile profesorilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat, marti, ca, in prezent, toate salariile nete din sectorul de invatamant au fost platite. De asemenea, acesta a afirmat ca pana la finalul saptamanii vor fi achitate si toate contributiile aferente acestei luni, mentionand ca nu exista niciun fel de problema in aceasta privinta. „In privinta crizelor privind salariile – daca in prima instanta bugetele au fost create si aprobate pe cost standard, in realitate, datorita unor sume de cheltuieli care nu sunt fixe, asa cum sunt salariile, de exemplu plata cu ora care este variabila de la o luna la alta, evident ca apar diferente in fiecare luna. De aceea, am instituit o regula noua si anume la inceputul lunii trimitem bugete ...