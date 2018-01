Ministrul Educatiei, anunt important pentru toti profesorii: "Astazi este ziua de salarii"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat, la Bistrita, ca vineri s-au platit salariile aferente lunii decembrie pentru toti profesorii din Romania, in cuantum total de peste un miliard de lei. "Am luat salariile la noi si astazi este ziua de salarii. Prin ordin de ministru, toti profesorii, in data de 14, vor primi salariile, nu va mai fi nicio intarziere - care era de multe ori din cauza, poate, a amanarii unor decizii la nivel local, constituire de consiliu local, rectificare bugetara. S-au platit toate salariile. Azi am platit 1,106 miliarde de lei - salariile pentru toti profesorii din Romania. Nu este o problema de salarii, din punctul acesta de vedere", a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Liviu Pop. ...