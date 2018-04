Ministrul Educatiei i-a scos pe studentii de la Universitatea Cuza in strada! Greva japoneza impotriva abuzurilor lui Valentin Popa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Studentii Universitatii „Cuza” (UAIC), reprezentati de colegii lor din structurile de conducere si asociatiile studentesti din cadrul UAIC, intra in greva japoneza timp de doua zile incepand cu data de 19 aprilie 2018 si solicita Ministerului Educatiei Nationale (MEN) reanalizarea alocarii locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019, fiind solidari cu actiunile intreprinse de studentii din celelalte patru universitati membre ale Consortiului „Universitaria”. La propunerea Ministerului Educatiei Nationale (MEN), Guvernul Romaniei a adoptat prin HG 131/2018 noile cifre de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat pentru viitorul an academic 2018-2019. Universitatile din Co ...