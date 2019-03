Ministrul Educatiei ia in calcul adoptarea unei formule conform careia sa nu inceapa toate scolile programul la ora 8,00

"În legătură cu ISU, cred că este o problemă pentru care va trebui să găsim o formulă legislativă. (...) La Politehnică am făcut două clădiri noi din fonduri europene şi în momentul în care a fost proiectată clădirea am avut avizul ISU. Am urmat construcţia în conformitate cu recomandările lor şi când am terminat clădirea aveam probleme, pentru că ei îşi schimbaseră standardele de aprobare a funcţionării. Mi se pare că aşa ceva trebuie corectat prin lege şi stabilit într-un cadru general mai aproape de realităţile noastre", a explicat ea.