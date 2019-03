Ministrul Educatiei nu renunta la ideea uniformelor obligatorii in unitatile de invatamant

"Aş vrea să vă spun că noi avem din 2007 legea 35, a cărei iniţiatoare am fost, care stabileşte, printre alte măsuri de asigurare a siguranţei elevilor şi profesorilor în şcoli, purtarea unui semn distinctiv, în aşa fel încât autorităţile care sunt responsabile cu paza şi securitatea să îi reunoască uşor pe elevii care sunt în acea şcoală. Deci o lege avem", a declarat Ecaterina Andronescu la Antena 3.

"Am adus din nou în discuţie acest subiect pentru că incidentul de la Ploieşti ne-a arătat că deşi în liceul respectiv existau doi paznici şi un profesor de serviciu, iar în cadrul şcolii patrulau doi sau trei jandarmi, totuşi un intrus a intrat în şcoală şi a făcut un gest care nu poate fi decât condamnat. Dacă în şcoala respectivă elevii ar fi avut un semn distinctiv, nu am fi ajuns acolo. Acesta este motivul pentru care am reiterat ideea că avem o lege pe care o putem folosi".